Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.08.2019,  
11:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Германия представила новый миномет для спецназа и пехоты

В Германии представили новый миномет с индексом RSG60 под универсальный боеприпас калибра 60 миллиметров. Оружие разработали для пехоты и войск специального назначения.

Фото: Ренат Закиев / РГ
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео

Об этом пишет издание "Популярная механика" со ссылкой на немецкий концерн Rheinmetall. Конструкторы работали над минометом с 2017 года. Его особенность - 70-сантиметровый ствол, который сделан из стали и карбона. Именно такой сплав позволил на треть снизить его массу по сравнению с образцом, где ствол выполнен только из стали. Композитные материалы использовали и для создания опорной плиты. Масса миномета в пехотном варианте - 15,8 килограмма.

А если снять плиту, это можно сделать всего за полминуты, то миномет превращается в удобный вид оружия для спецназа. Его вес составит 6,8 килограмма. Правда и дальность стрельбы уменьшится с 3 200 метров до двух километров.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Устройство пистолета Лебедева показали на видео 10:46
Производитель "Тигров" займется созданием легких гусеничных машин 09:56
Защиту БМП-3 усилят втрое 13.08.2019
Германия
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
СМИ: Ремонт сгоревшей АПЛ "Лошарик" начнется осенью 10:40
Опоздали на войну: Бундесвер не успел на задание из-за ВВС 02.08.2019
Немецкую БМП Puma назвали "бездонной бочкой" из-за цены 21.07.2019
минометы
Выстрелил и скрылся: зачем нужны новые самоходки "Лотос" и "Дрок" 22.07.2019
Уникальная самоходка для ВДВ впервые засветилась на "Армии-2019" 25.06.2019