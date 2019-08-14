Германия представила новый миномет для спецназа и пехоты

В Германии представили новый миномет с индексом RSG60 под универсальный боеприпас калибра 60 миллиметров. Оружие разработали для пехоты и войск специального назначения.

Об этом пишет издание "Популярная механика" со ссылкой на немецкий концерн Rheinmetall. Конструкторы работали над минометом с 2017 года. Его особенность - 70-сантиметровый ствол, который сделан из стали и карбона. Именно такой сплав позволил на треть снизить его массу по сравнению с образцом, где ствол выполнен только из стали. Композитные материалы использовали и для создания опорной плиты. Масса миномета в пехотном варианте - 15,8 килограмма.

А если снять плиту, это можно сделать всего за полминуты, то миномет превращается в удобный вид оружия для спецназа. Его вес составит 6,8 килограмма. Правда и дальность стрельбы уменьшится с 3 200 метров до двух километров.