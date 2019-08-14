Как советские танки-роботы ликвидировали последствия аварии на ЧАЭС

Тяжелые робототехнические комплексы, созданные на базе Т-72, были на вооружении еще Советской армии и успешно "воевали" в 1986 году.

Как известно, министру обороны Сергею Шойгу при посещении им танкостроительного производства в Нижнем Тагиле показали образцы высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе шасси Т-72Б3. Боевые танки-роботы могут начать выпускать в ближайшем будущем. И это не фантазии.

Мало кто сегодня помнит и знает, что роботизированная техника, созданная на базе Т-72, использовалась для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году - на самых загрязненных участках.

Для расчистки завалов в районе четвертого энергоблока использовались инженерные машины разграждения ИМР-2Д. Они были обитаемы, но при этом очень хорошо защищены толстыми свинцовыми листами, ослаблявшими уровень радиации в 15000 раз. Машина с такой защитой весила 65 тонн и имела устрашающий вид, за что ее прозвали "динозавром".

Тем не менее было решено на базе ИМР-2, которая в свою очередь была создана на шасси Т-72, разработать полностью роботизированную машину. Ее в кратчайший срок спроектировали и собрали в Ленинградском ВНИИ транспортного машиностроения. В июне 1986 года инженерный роботизированный комплекс, названный "Клин-1", приступил к работе. Он состоял из машины-робота и машины управления.

Инженерная машина-робот представляла из себя ИМР-2, которую оборудовали дистанционным управлением, в основе которой была четырехкамерная телевизионная система.

Основными функциями робота стали прокладка путей, разбор завалов, контейнеризация, сгребание грунта, поиск и сбор высокоинтенсивных источников излучения. Масса роботизировнной ИМР-2 составила 49,6 тонны, скорость движения при дистанционном управлении - до 7 километров в час.

Танк-робот выполнил все возлагавшиеся на него задачи без поломок и каких-то других проблем. Ну а поскольку он весь пропитался радиацией, то после завершения ликвидации последствий аварии на ЧАЭС его оставили в зоне отчуждения на вечной стоянке.