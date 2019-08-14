Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

44-летний обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо, как и его коллега Тоби Магуайр, очень хотели бы забыть о том факте, что в их портфолио есть фильм "Кафе "Донс Плам" (Don's Plum). И, соответственно, очень бы не хотели, чтобы его смотрели зрители - "яростно против этого сражаясь".

О чем мы узнаём из большого и познавательного материала в New York Post.

И это при том, что в фильмографии Лео есть третьи "Зубастики", роль безымянного мальчика в сериале о Лесси и юного Мейсона в эпичном "мыле" "Санта-Барбара".

"Кафе "Донс Плам" - микробюджетная черно-белая разговорная инди-драма, снятая менее чем за неделю в середине девяностых, когда Лео и Тоби было чуть за двадцать.

В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения. В основном - на тему половой жизни. При этом, согласно бытующей легенде, идея картины принадлежит Ди Каприо. А в качестве источника вдохновения были взяты "Клерки" Кевина Смита.

Но "Кафе" оказалось настолько пошлым (и это с учетом ряда вырезанных из финального монтажа сцен), что в 1998-м судебным порядком был запрещен его показ на территории США и Канады. После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.

Причем Лео стал настаивать, что изначально это была лаконичная короткометражка, которую "зачем-то" растянули до полного метра. И он работал на ней "исключительно в качестве одолжения".