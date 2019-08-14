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14.08.2019 14:12
Рубрика: В мире

Лондонский университет запретил продавать говядину в столовой

Текст: Александр Саможнев

Администрация престижного Лондонского университета Goldsmiths приняла решение вычеркнуть из меню столовой мясо, так как при производстве этого продукта выделяется много углекислого газа. Со следующего месяца говядина исчезнет из всех закусочных учебного заведения, сообщает газета The Huffington Post.

"Студенты и преподаватели готовы бороться с перегревом земли. И это будут не пустые слова, а конкретные действия", - заявила директор университета профессор Фрэнсис Корнер. По ее словам, к 2025 году все здания и сооружения должны стать экологически нейтральными. Для этого предусматривается увеличить количество солнечных панелей для производства чистой электроэнергии и провести значительное озеленение территории.

Фото: iStock
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Между тем это уже не первая попытка высших учебных заведений Великобритании поддержать усилия по улучшению климата. Так, в целях улучшения экологии Кембриджский университет исключил в 2016 году продажу говядины и баранины в столовой.

Начинание университета Goldsmiths с энтузиазмом восприняли организации по защите окружающей среды. "Мы призываем всех срочно последовать этому примеру", - отметила активист Greenpeace Рози Роджерс. С защитниками природы не согласился деятель национального крестьянского союза Стюарт Робертс. Он сказал, что предотвращение изменений климата является общим вызовом. Однако объявить запрет на какой-либо отдельный продукт питания было бы неправильным.

В мире Европа Великобритания
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