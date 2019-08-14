Лыжник сборной Норвегии едва не умер из-за остановки сердца

Член сборной Норвегии по лыжному спорту Сондре Тюрволл Фоссли был госпитализирован с тренировки из-за остановки сердца.

Фоссли, который специализируется на спринте, проходит подготовку к новому сезону. Но остановка сердца произошла в тот момент, когда он вместе со своей подругой ехал на автомобиле. Проезжавший мимо велосипедист сумел правильно оказать первую помощь и спас Фоссли жизнь. Прибывшие на вызов врачи направили лыжника в больницу, сообщает VG.

На данный момент угрозы жизни спортсмена нет. "Сондре чувствует себя хорошо. Но пока рано говорить о том, что будет дальше с его карьерой. Честно говоря, ему очень повезло", - сказал врач Федерации лыжных гонок Норвегии Ола Ронсен.