Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.08.2019,  
11:12
Текст:  Николай Грищенко

Неизвестный пулемет: ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео

Раритетный ручной пулемет ТКБ-464 показали на видео. В ролике рассказывается об уникальном стрелковом оружии, разработанном конструкторами из Тулы Вячеславом Силиным и Виктором Перерушевым.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Сирийский опыт: в США оценили модернизацию смертоносного Су-34

"В 1956 году ТКБ-464 участвовал в конкурсе на единый пулемет для замены станкового пулемета Горюнова СГМ и ручного пулемета РП-46, но выбыл из испытаний из-за поперечного разрыва гильз при стрельбе", - сообщил концерну "Калашников" историк стрелкового оружия Андрей Уланов.

Дело в том, что при разработке ТКБ-464 конструкторы решили сосредоточиться на элементах пулемета Горюнова СГ-43, который уже стоял на вооружении советской армии. Инженеры предполагали, что данное решение может положительно повлиять на конкурсную комиссию - ведь пулемет уже освоен в производстве. Увы, пулемет ТКБ-464 выбыл из конкурса из-за разрыва гильз 7,62х54 мм при подаче ленты. Именно этим недостатком из-за высоких скоростей подвижной системы и "длинном" несимметричном узле запирания страдал и исходный СГМ, на котором основана конструкция ТКБ-464.

В итоге конструкторы сосредоточилась на разработке других оружейных систем. Например, в 1961-1966 годах под руководством Вячеслава Силина создано гладкоствольное полуавтоматическое орудие 2А28 "Гром" калибра 73-мм. Эта пушка стала чуть ли не универсальной, она нашла применение в десятке образцов военной техники.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Rheinmetall Group
Германия представила новый миномет для спецназа и пехоты 11:05
В Сети появилось видео применения немецкой крылатой авиаракеты 09.08.2019
Минобороны РФ показало на видео уничтожение танка боевиков в Сирии 08.08.2019
стрелковое оружие
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Устройство пистолета Лебедева показали на видео 10:46
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео 05.08.2019
Стрельбу в режиме Терминатора показали на видео 02.08.2019
пулеметы
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
СМИ: Ремонт сгоревшей АПЛ "Лошарик" начнется осенью 10:40
На "Армии-2019" впервые представили боевой модуль "Нарцисс" 25.06.2019
Смертоносная "Буханка": легендарный УАЗ вооружили пулеметом "Корд" 13.06.2019