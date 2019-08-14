Неизвестный пулемет: ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео

Раритетный ручной пулемет ТКБ-464 показали на видео. В ролике рассказывается об уникальном стрелковом оружии, разработанном конструкторами из Тулы Вячеславом Силиным и Виктором Перерушевым.

"В 1956 году ТКБ-464 участвовал в конкурсе на единый пулемет для замены станкового пулемета Горюнова СГМ и ручного пулемета РП-46, но выбыл из испытаний из-за поперечного разрыва гильз при стрельбе", - сообщил концерну "Калашников" историк стрелкового оружия Андрей Уланов.

Дело в том, что при разработке ТКБ-464 конструкторы решили сосредоточиться на элементах пулемета Горюнова СГ-43, который уже стоял на вооружении советской армии. Инженеры предполагали, что данное решение может положительно повлиять на конкурсную комиссию - ведь пулемет уже освоен в производстве. Увы, пулемет ТКБ-464 выбыл из конкурса из-за разрыва гильз 7,62х54 мм при подаче ленты. Именно этим недостатком из-за высоких скоростей подвижной системы и "длинном" несимметричном узле запирания страдал и исходный СГМ, на котором основана конструкция ТКБ-464.

В итоге конструкторы сосредоточилась на разработке других оружейных систем. Например, в 1961-1966 годах под руководством Вячеслава Силина создано гладкоствольное полуавтоматическое орудие 2А28 "Гром" калибра 73-мм. Эта пушка стала чуть ли не универсальной, она нашла применение в десятке образцов военной техники.