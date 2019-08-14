Представитель Джигарханяна прокомментировал госпитализацию артиста

Представитель 83-летнего народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна Артур Согомонян уточнил ранее прошедшую в СМИ информацию о том, что актер находится в реанимации.

Как передает ТАСС, согласно словам Согомоняна, речи о реанимации нет - Джигарханян находится в одной из московских больниц "на профилактическом обследовании" и его планируют выписать уже через несколько дней.

"Он на профилактике. В выходные уже будет дома", - заверил представитель.

Напомним, что в течение прошлого года Армен Борисович, переживший скандальный развод с молодой женой, несколько раз попадал в больницу и долгое время не появлялся на публике. Но 1 августа провел сбор труппы Московского драматического театра, которым руководит.