Представитель потерявшего сознания Дельфина рассказал о его состоянии

Владимир Тепляков, представитель 47-летнего российского музыканта, поэта и актера Андрея Лысикова, более известного как Дельфин, рассказал о состоянии артиста, заверив, что с экс-участником "Мальчишника" все хорошо.

Напомним: вчера вечером появилась информация, что Андрею стало плохо на студии звукозаписи - певец потерял сознание, и ему была вызвана скорая.

По словам Теплякова, которые передает 5-tv.ru, состояние здоровья артиста опасений не вызывает, он вернулся к работе.

"Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Продолжает работать, записывает новые пластинки", - цитирует канал представителя. Поясняющего вызов медиков тем, что "артисты - тоже люди" и "всегда что-то может произойти".

Дельфин родился в 1971 году - 47 лет. В 1991-м "случайно присоединился" к "Мальчишнику". Дебютный сольный альбом выпустил в 1997-м. Снялся в фильме "Божья тварь", дилогии "Даже не думай!", выпустил два сборника стихов.