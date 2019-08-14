Путин посетит Хельсинки с рабочим визитом

Президент России на следующей неделе, 21 августа, отправится в Финляндию. Об этом сообщили в Кремле.

Статус визита - рабочий. Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной и региональной повестки. В том числе - отношения России с Евросоюзом в контексте председательства Финляндии в Совете ЕС.

"Президент Ниинистё и президент Путин проведут официальные обсуждения в президентском дворце. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты обсудят региональные и международные вопросы", - сообщили в канцелярии финляндского лидера.

"Я с нетерпением жду интересной и полезной дискуссии с президентом Путиным в Хельсинки", - написал Ниинистё в Twitter.

Odotan mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keskusteluja presidentti Putinin kanssa keskiviikkona 21. elokuuta Helsingissä: https://t.co/pgNCY8GbVY pic.twitter.com/lyMLgZ36rP — Sauli Niinistö (@niinisto) 14 августа 2019 г.

Запланирована пресс-конференция, а также ужин в морской крепости Суоменлинна, заявили в Хельсинки.