Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка

Тверские следователи выясняют обстоятельства нападения стаи бродячих собак на 11-летнего мальчика в поселке Суховерково, сообщили в региональном управлении СКР.

- Паренек катался на велосипеде, когда на него накинулись дворняги. Они повалили ребенка на землю и стали буквально рвать его на части. Мальчик догадался прикрыть руками голову и горло. Сосед с большим трудом отогнал собак лопатой, - рассказала агентству "Твериград" местная жительница.

Как выяснили журналисты, свора собак раньше охраняла свинарник и пилораму местного фермера, а теперь предоставлена сама себе. Крупные псы нападают на пасущихся в поле коз, убивают домашнюю птицу в подворьях. Глава поселковой администрации пригласила фермера на беседу, но тот не явился. Сам предприниматель заявляет, что "его собаки все на местах".

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель управления СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Собственную проверку инцидента в Суховерково начала и тверская прокуратура.