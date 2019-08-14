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14.08.2019 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке

Текст: Юлия Гарднер

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало видеозапись с места жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке. На кадрах видно, что у воздушного судна разрушилась хвостовая балка, от корпуса отделились хвостовой редуктор и винт.

Росавиация начала проверку после жесткой посадки вертолета на Камчатке

Напомним, авиаинцидент произошел вчера днем. Воздушное судно совершило жесткую посадку примерно в ста километрах от Петропавловска-Камчатского. На его борту находилось 25 человек, в том числе три члена экипажа. Это были туристы, которых везли к вулкану.

При ЧП пострадали пять пассажиров: одна женщина получила перелом шейного позвонка, четверо других от госпитализации отказались.

Сейчас ДВСУТ СК РФ продолжает проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта). Рассматриваются три версии случившегося: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность вертолета.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Авиакатастрофы РГ-Видео
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