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14.08.2019 12:42
Проект: В регионах

"Ростелеком" готовит систему видеонаблюдения на выборах в Сибири

Компания "Ростелеком" завершает монтаж систем видеонаблюдения на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий (УИК и ТИК) в регионах Сибири, где 8 сентября 2019 года пройдут выборы различного уровня.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Комплекты оборудования специалисты "Ростелекома" готовят к работе на 855 УИК и в 87 ТИК. Больше всего камер будет установлено в Новосибирске, где в единый день голосования жители областного центра выберут мэра: в онлайн-режиме система включится на 552 участках. В Республике Алтай оборудуют 110 помещений УИК, в Омской области - 90, в Томской области - 58, а в Иркутской области камеры смонтируют на 45 участках.

Большинство камер будут транслировать ход голосования в режиме онлайн как на общедоступном, так и на служебном порталах, а также передавать информацию в центры обработки данных, где она будет храниться до официального подведения итогов голосования. Работа камер офлайн запланирована на 40 участках, расположенных в Республике Алтай и в Томской области, но это видео также будет доступно для просмотра.

"IP-камеры с высоким разрешением на избирательных участках монтируются под определенным углом, чтобы можно было четко видеть все помещение, в том числе зону выдачи бюллетеней, урны для голосования или специальные комплексы для обработки бюллетеней, - уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО "Ростелеком". - Чтобы гарантировать бесперебойную работу оборудования, за день до выборов каждый регион организует круглосуточное дежурство технических специалистов, координировать работу которых будет особый штаб в режиме реального времени".

К монтажу систем видеонаблюдения специалисты "Ростелекома" приступили еще 17 июля 2019 года, большинство работ планируется завершить 20 августа.

Единый день голосования пройдет во второе воскресенье сентября, в целом по стране состоится более 5 тысяч выборов разного уровня во всех субъектах федерации. На территории Сибири, в частности, в республиках Алтай и Тыва будут выбирать региональные законодательные собрания. На Алтае и в Забайкальском крае пройдут прямые выборы глав регионов. В Новосибирске жители придут голосовать за мэра, а в Улан-Удэ еще и за депутатов городского совета. Городскую думу выберут в Чите, дополнительные выборы пройдут также в Кемеровской области в парламент Кузбасса, в Томской области - в областную думу.

 

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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