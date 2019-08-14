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14.08.2019 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Красноярского края задержали за кражу 28 км кабеля

Текст: Дмитрий Лапин (Красноярск)

В Канском районе Красноярского края полицейские задержали трех местных жителей. Они подозреваются в том, что срезали провода электроснабжения, идущие к селам Бражное, Тарай, Верхний Амонаш и Степняки - всего 28 тысяч метров общей стоимостью почти в 700 тысяч рублей.

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Как говорится в официальном сообщении ГУ МВД по региону с июля 2018 года по февраль 2019 года полицию Канска поступило четыре заявления от межрегиональной сетевой компании. Энергетики жаловались на то, что некие злоумышленники регулярно срезают провода со столбов, оставляя населенные пункты без электроэнергии.

Оперативники уголовного розыска установили личности похитителей - ими оказались ранее судимые местные жители. В ходе обыска у них нашли фрагменты срезанного кабеля и другие улики. Задержанные дали признательные показания.

Сейчас им предъявлены обвинения в совершении серии краж, возбуждено дело по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Обвиняемые заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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