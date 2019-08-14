Жительницу Ингушетии заподозрили в помощи террористам в Сирии

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Ингушетии. Девушка подозревается в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

По данным следствия, подозреваемая живет в Сирии с апреля 2016 года. Находясь в рядах вооруженной организации, она оказывает пособничество боевикам. До сих пор россиянка не предпринимала попыток прекратить свою деятельность.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки ФСБ. В рамках его расследования проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.