В центре Петербурга загорелся бизнес-центр

В Санкт-Петербурге на Малом проспекте Васильевского острова загорелся бизнес-центр. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 17.00. Уже через шесть минут пожарные были на месте и начали тушить огонь.

- В четырехэтажном здании горит чердачное помещение, - сообщили в ведомстве. - Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен ранг №1. В 17.23 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К тушению огня привлечены 36 человек и 11 единиц техники.