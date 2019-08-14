В Карелии 8-летний петербуржец утонул в пожарном резервуаре

В поселке Малиновая Варакка Лоухского района в пожарном резервуаре утонул восьмилетний мальчик из Санкт-Петербурга.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Как сообщает пресс-служба ведомства, ребенок гостил в Карелии у родственников. На улице он бегал по подземному пожарному резервуару, который давно зарос кустарником и мхом.

Мальчик провалился в воду и утонул. ЧП произошло 13 августа. В настоящее время проводятся следственные действия и выясняются причины трагедии.