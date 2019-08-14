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14.08.2019 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии возбудили дело после посадки на мель теплохода "Сапфир"

Текст: Алексей Михайлов (Петрозаводск)

По факту ЧП в Белом море, где сел на мель теплоход "Сапфир", возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления по взаимодействию со СМИ Мария Добрынина.

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- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ - оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, - отметила она.

Как ранее сообщили в ведомстве, установлено, что теплоход "Сапфир", который шел из порта Соловецких островов до Беломорского порта, на расстоянии около трех миль от города Беломорска оказался на мели. На борту находились 4 члена экипажа и 121 пассажир, в числе которых 10 детей.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры благополучно эвакуированы на берег. На судне обнаружена течь в техническом отсеке. Ведутся работы по ее устранению.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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