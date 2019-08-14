В Санкт-Петербурге загорелись торговые павильоны с автотоварами

В Кировском районе Санкт-Петербурга на проспекте Народного Ополчения загорелись торговые павильоны с автомобильными товарами. Сообщение о пожаре поступило в 13.52, в 14.09 пожару был присвоен ранг №1БИС, еще через полчаса из-за угрозы распространения огня ранг был повышен до №2.

- Горит ангар и одноэтажный павильон, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. - Общая площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

На место направлена лаборатория для замера уровня загрязнения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечены 21 единица техники и 85 человек личного состава.