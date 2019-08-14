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На Кубани завели дело на мужчину, разбившего голову девушке ружьем 13:39
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14.08.2019 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани завели дело на мужчину, разбившего голову девушке ружьем

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Анапе полиция возбудила уголовное дело против молодого человека, который нанес сотруднице местного тира телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В центре Москвы мужчина с ножом ворвался в храм

По данным полиции, в отдел МВД России по Анапе обратилась сотрудница одного из стрелковых заведений города с заявлением, что ей причинили телесные повреждения. А до этого в интернете появилась видеозапись, на которой видно, что мужчина агрессивно себя ведет по отношению к сотруднице этого тира и, в конце концов, бросает в девушку ружье. У девушки в результате инцидента оказался рассечен лоб.

Полиции удалось установить личность нападавшего мужчины. Им оказался 39-летний житель Крымского района Кубани. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Если вина мужчины будет доказана, то в соответствии со статьей Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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