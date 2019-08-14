В Астрахани экс-полицейского осудили за пытки электрошокером

Кировский районный суд Астрахани признал 31-летнего бывшего оперуполномоченного виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

25 февраля 2019 года двое полицейских прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка". Представители правопорядка надели на предпринимателя наручники и против его воли посадили в автомобиль.

Коммерсанта доставили в отдел полиции, где против него использовали электрошокер. Рассмотренное уголовное дело было выделено в отдельное производство, так как этот фигурант заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении второго бывшего "опера" еще находится в производстве.

Осужденному назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.