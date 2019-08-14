Житель астраханского хутора погиб на пожаре

Астраханские следователи проводят проверку гибели 62-летнего жителя хутора Лопин, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Загорелся одноэтажный деревянный дом. А после локализации пожара обнаружили тело хозяина.

В качестве предварительной причины возгорания названо неосторожное обращение с огнем при курении. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, огнем было охвачено 35 квадратных метров. В тушении пламени участвовали трое пожарных.