В результате пожара на челябинском заводе пострадал человек

В металлургическом цехе медеплавильного комбината в городе Карабаш в Челябинской области случился пожар. Один человек пострадал.

"Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, - передает региональный Минздрав. - К пациенту выехали комбустиологи областного ожогового центра, чтобы провести консультацию и отследить состояние".

Пострадавший, по данным главка МЧС Южного Урала, крановщик.

Изначально на место выехали силы по повышенному номеру сложности (предполагалось, что площадь пожара велика и есть угроза распространения огня). "Прибывшие спасатели обнаружили, что полыхает кабина башенного крана, и ранг пожара был снижен, так как угрозы распространения огня не было", - пояснили в МЧС.