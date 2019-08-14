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14.08.2019 13:52
Проект: Пресс-релизы

Шоу пойдет не так еще 10 раз!

По многочисленным просьбам зрителей театральный бестселлер "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" будет показан в Москве еще 10 раз в сентябре.
Фото: Юрий Богомаз Фото: Юрий Богомаз
Фото: Юрий Богомаз

Те, кто не успел стать свидетелем самой катастрофической премьеры за всю историю театра или хочет показать самую смешную комедию своим друзьям или близким, смогут это сделать в Москве в Театре МДМ с 13 по 23 сентября. А в ноябре такой же шанс представится жителям Казани, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

История спектакля уникальна: за 5 лет постановка трех выпускников Лондонской академии искусств прошла путь от первых показов на сцене лондонского паба до премьеры в Вест-Энде, на Бродвее и в главных театрах 20 стран мира (Аргентина, Австралия, Китай, Франция, Германия: Южная Корея и другие). История о неудавшемся спектакле актеров-любителей нашла отклик не только у зрителей по всему миру, но и у театральных критиков - популярность пьесы подтверждена тремя самыми престижными театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), "Мольер" (Франция, 2016) и "Тони" (США, 2017). В России бродвейская постановка "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" стала главным хитом сезона: за 8 месяцев спектакль посмотрело более 250 000 зрителей. Это стало абсолютным рекордом по посещаемости среди драматических спектаклей.

Фото: Юрий Богомаз

"Наш спектакль стал своего рода театральной провокацией, безобидным хулиганством и веселым сюрпризом для сотен тысяч зрителей, которые смеялись до слез на каждом спектакле, - поделился продюсер Дмитрий Богачев. - Для них и вообще всех, кто хочет провести два самых веселых часа в своей жизни и от души похохотать, сразу же вслед за несколькими дополнительными показами "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" в Москве и гастролями в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани мы представим новую, еще более смешную "Комедию о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ", которую мы назвали "полумюзиклом". Почему "полумюзиклом"? Пусть это станет еще одним сюрпризом".

По сюжету "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК", труппа актеров-неудачников из Общества любителей театра Политехнического университета играют свой первый масштабный спектакль - детектив в духе Агаты Кристи. Но все в этот день против них - декорации разваливаются, звукорежиссер забывает сценарий, артисты путают реплики, а главную героиню зашибают дверью… Все попытки горе-артистов выкрутиться из этой крайне неудобной ситуации заканчиваются полным крахом, а зрители даже вынуждены принимать участие в этом театральном хаосе.

Фото: Юрий Богомаз

В главных ролях - актеры ведущих драматических театров страны (МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, "Ленком", "Сатирикон"), а также артисты московских мюзиклов: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Александр Матросов, Юлия Ива, Александр Горелов, Анна Глаубэ, Владимир Моташнев, Никита Смольянинов, Галина Безрук, Станислав Беляев и другие.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Театра МДМ

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