СМИ: Ремонт сгоревшей АПЛ "Лошарик" начнется осенью

Восстановлением атомной подводной лодки АС-31 "Лошарик" займется Центр "судоремонта "Звездочка".

- Осенью "Лошарик" отбуксируют для ремонта на "Звездочку". На первом этапе из корпуса откачают воду, проведут дефектовку титанового корпуса и внутренних помещений. Затем будет составлен технический проект на ремонт и восстановление подлодки, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

К работам по возврату в строй уникального глубоководного корабля привлекут специалистов ЦКБ "Рубин" и "Севмаша". Первое предприятие разработало часть оснащения "Лошарика", второе построило саму АПЛ.

По предварительным данным, взрыв и пожар на борту субмарины уничтожил значительную часть ее оборудования.

- Можно говорить о том, что серьезно повреждены огнем и и подлежат замене автоматика, радиоэлектронное, акустическое и навигационное оборудование, системы жизнеобеспечения, - рассказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что "Севмаш" изготовит новые титановые секции корпуса взамен пострадавших от пожара.

АС-31 "Лошарик" - российская атомная подлодка, предназначенная для работы на большой глубине. Все ее характеристики засекречены. По данным из открытых источников, 60-метровая АС-31 способна погружаться на глубину до шести километров и оснащена выдвижными колесами для передвижения по морскому дну. Прочный корпус корабля собран из титановых сфер, способных выдерживать большое давление - отсюда и неофициальное название подлодки. 1 июля 2019 года во время работы на дне Баренцева моря на борту АС-31 произошел пожар, погибли 14 человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что корабль восстановят в кратчайшие сроки.