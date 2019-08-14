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Рубрика: Спорт

В шестом туре VAR будет работать на двух московских дерби

Текст: Максим Домчев

На двух матчах шестого тура Российской Премьер-Лиги будет работать система VAR - она будет помогать арбитрам в столичных дерби "Спартак" - ЦСКА и "Динамо" - "Локомотив".

Фото: www.instagram.com/paulpogba
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В субботу система VAR будет помогать главному арбитру Алексею Еськову, который будет обслуживать главное столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС. За систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Любопытно, что в этом сезоне система VAR будет впервые задействована на матче с участием "Спартака".

В воскресенье система VAR поможет арбитру другого столичного матча - между "Динамо" и "Локомотивом". Рассудит встречу Василий Казарцев, за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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