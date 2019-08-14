В США запретили возить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro

Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило провоз некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro на авиарейсах после сообщения компании Apple о том, что некоторые из них используют батареи, представляющие опасность возникновения возгорания, сообщает The National Public Radio.

"FAA стало известно о батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro. В начале июля мы предупредили авиакомпании об их отзыве и проинформировали об этом общественность", - говорится в заявлении авиационного управления.

В июне Apple объявила о "добровольном отзыве ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro старшего поколения, имеющих аккумулятор, который может перегреваться и представлять угрозу безопасности".

Ноутбуки были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года и могут быть идентифицированы по серийному номеру продукта, говорится в уведомлении компании. Apple заявила, что "безопасность клиентов всегда является главным приоритетом", и бесплатно заменит им соответствующие батареи.

Некоторые международные операторы также запретили провоз MacBook Pro. Согласно сообщению Bloomberg, на этой неделе четыре авиакомпании, выполняющие грузовые операции, - Airlines, Thomas Cook Airlines, Air Italy и Air Transat - ввели запрет на провоз этих ноутбуков в качестве груза.

Пока неизвестно, сколько MacBook Pro подпадает под запрет. Около 432 тысяч MacBook Pro с неисправными батареями были проданы в США, еще 26 тысяч были реализованы в Канаде.