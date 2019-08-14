Вышел первый русский трейлер сериала по "Ведьмаку"

В Сети опубликован первый трейлер "Ведьмака" Netflix с официальным русским дубляжом. При этом отмечено, что Геральт, протагонист, говорит в сериале голосом не Всеволода Кузнецова, который озвучивал его в играх франшизы, а Сергея Пономарева.

Что, разумеется, не всем пришлось по нраву. В комментариях к ролику - традиционно полный ушат помоев. Причем как по теме дубляжа, так и насчет проекта в целом.

При этом сам Пономарев объяснил "рокировку голосов" тем, что сериал не имеет никакого отношения к играм и здесь - "совершенно другие типажи, другие ситуации". Соответственно, предлагается рассматривать шоу как "отдельный продукт".

Премьера сериала, имеющего некоторые шансы стать событием жанрового ТВ, обещана на конец этого года.

Первый рассказ о Ведьмаке Сапковский написал в 1986-м для конкурса. В 1993-м он вышел в сборнике "Последнее желание".