Постановление правительства Забайкальского края от 13 августа 2019 года № 323 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за II квартал 2019 года"

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, статьей 1 Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 134-ЗЗК "О порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском крае", в целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Забайкальского края постановляет:

установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском края за II квартал 2019 года, за исключением случая установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и величины прожиточного минимума для детей в целях выплаты при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:

на душу населения - 12 283 рубля 00 копеек;

для трудоспособного населения - 12 797 рублей 97 копеек;

для пенсионеров - 9 728 рублей 81 копейка;

для детей - 12 841 рубль 96 копеек.

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ваничкова

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