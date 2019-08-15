Французские эксперты подключатся к расследованию инцидента в Жуковском

Специалисты Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приедут из Франции в Россию для участия в расследовании инцидента с самолетом А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщила организация на своей странице в Twitter.

На место происшествия эксперты рассчитывают прибыть уже в пятницу.

"Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации участвует в расследовании, связанном с вопросами безопасности, которое проводят российские власти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для расследования вместе с тремя следователями Бюро прибудут и эксперты из компании Airbus.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации - французская правительственная организация, которая занимается расследованием авиапроисшествий, произошедших во Франции или за ее пределами, но с участием французских самолетов.

Самолет А321 15 августа выполнял рейс из Жуковского в Симферополь. Инцидент случился сразу после отрыва воздушного судна от взлетно-посадочной полосы. Самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы, попавшие в двигатели, нарушили работу лайнера. В результате самолет совершил жесткую посадку в поле, засеянное кукурузой в Раменском районе Подмосковья. На борту было 266 пассажиров и семь членов экипажа. Всех пассажиров эвакуировали.