10 человек пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье

В результате вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье пострадали 10 человек, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"10 человек пострадали, из них трое детей. Они обратились за помощью из-за ссадин и ушибов. Они уже направлены в ЦРБ для оказания помощи", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной жесткой посадки самолета, выполнявшего рейс Жуковский - Симферополь, стало попадание птиц в двигатель лайнера. На борту находилось 226 человек, все они были эвакуированы.