Более 70 человек тушили горевший двигатель самолета в Жуковском

В тушении горящего двигателя и спасении пассажиров совершившего жесткую посадку Airbus A-321 в Подмосковье принимали участие 23 единицы техники и 71 спасатель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

- Сообщение о жесткой посадке самолета поступило в 06:20, а в 06:40 на место происшествия прибыла первая пожарно-спасательная команда, - поясняют в ведомстве. - Открытого горения не было, зафиксировано задымление правого двигателя.

Напомним, что вылетевший утром 15 августа из аэропорта "Жуковский" лайнер вынужден был из-за попадания птиц в двигатель вернуться в аэродром. Самолет совершил жесткую посадку около деревни Рыбаки в городском округе Раменки, в 3-4 км от взлетно- посадочной полосы. На борту находились 226 человек, из которых 6 - дети. Погибших нет.