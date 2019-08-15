МЧС открыло горячую линию после аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний"

Открыта горячая линия после аварийной посадки самолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Как говорится в сообщении, в связи с жесткой посадкой самолета в Раменском городском округе на базе телефона доверия главного управления МЧС России по Московской области развернута "горячая линия", по которой можно получить информацию о пассажирах рейса.

Номер горячей линии: 8-498-505-41-70.

Кстати

Ранее пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский - Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. По данным Росавиации, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все пассажиры были эвакуированы, погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницу.