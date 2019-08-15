Ребенок погиб в ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток

Три автомобиля столкнулись районе 644 километра автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток. В аварии погиб восьмилетний мальчик.

По информации УМВД Приморья, аварию спровоцировала 36-летняя автолюбительница. Она, двигаясь на автомобиле Toyota Corolla со стороны Владивостока, по неизвестной пока причине, выехала на встречную полосу. Там Corolla врезалась вначале в Toyota Hiace, а после столкнулась КАМАЗом.

В салоне Toyota Corolla, помимо водителя, находились два ребенка. Один из них получил травмы. А второй скончался.

Женщина ездила за рулем уже два года и до этого замечаний к ней не было. Погибшего ребенка она перевозила, не нарушая правил. Он ехал на заднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. К сожалению, мальчика это не спасло.

Сама автоледи тоже пострадала в аварии. Она и второй ребенок доставлены в реанимацию.

По факту ДТП началась проверка. Одной из причин аварии могла стать плохая видимость на этом участке трассы в темное время суток. Кроме того, шел дождь, и асфальт был мокрым.