В лагере Хабаровского края детей поселили в ремонтируемом здании

В загородном лагере в селе Красное Хабаровского края 20 детей поселили в двухэтажном здании, размещенном за пределами территории. На втором этаже этого помещения проводился ремонт.

О нарушении стало известно во время проведения планового профилактического занятия по эвакуации.

"Автоматическая пожарная сигнализация там отключена, а сам объект не включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информацию передали прокурору города Николаевска-на-Амуре и уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае.