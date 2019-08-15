Жителя Приморья задержали в Тюмени с 8 кг наркотиков

На федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень сотрудники ГИБДД задержали автомобиль с московскими номерами, в котором обнаружили восемь килограммов синтетических наркотиков. За рулем был 26-летний житель Приморья, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

В машине нашли два тайника с ведрами из-под шпатлевки, наполненными пакетиками с белым порошком общей массой более восьми килограммов. Экспертиза показала, что это синтетические наркотики.

Как выяснили полицейские, "курьер" забрал груз из тайника в одном из регионов. Наркотики он должен был развезти в другие города по пути следования.

"В настоящее время по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники тюменской полиции во взаимодействии с коллегами из других регионов устанавливают цепь наркотрафика", - отмечает ведомство.