В Саратовской области десять человек пострадали в ДТП на мосту

В Саратовской области на мосту Саратов-Энгельс утром в 07.55 произошло серьезное ДТП, сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

По предварительным данным спасателей, в аварии пострадали десять человек. Пострадавших доставили в медучреждения региона.

Известно, что на мосту столкнулись два транспортных средства. По данным местных СМИ, столкнулись "Газель" и Volkswagen. В "Газели" ехали рабочие одного из энгельских предприятий.

В результате аварии произошло возгорание. На место ДТП выезжала пожарная машина.

Справка "РГ"

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