Пожар в петербургском рыбном цехе локализован

Пожар на Пулковском шоссе в производственном помещении локализован, его ранг снижет с "два" до "один бис". Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Согласно оперативным данным петербургских спасателей, борьба с огнем в разноуровневом производственно-складском сооружении, где производилась рыбная продукция, заняла ровно два часа - в 12.27 поступило сообщение о возгорании, в 14.27 - информация о локализации огня и ликвидации открытого горения.

Напомним, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, горели товары на складе.