В Ленобласти пьяный автомобилист сбил женщин с младенцами

Тяжелое ДТП произошло 14 августа в Лужском районе Ленинградской области. В поселке Серебрянский неработающий 35-летний местный житель на автомобиле Dodge Stratus сбил двух женщин - 1960 и 1981 годов рождения, шедших по обочине улицы с грудными младенцами одиннадцати и пяти месяцев от роду.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, в результате происшествия пострадавшие были госпитализированы в Лужскую районную больницу. Дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них зафиксированы сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины волосистой части головы.

Младшая из женщин госпитализирована с ушибами грудной клетки и переломом правой голени. Старшая получила рваную рану левой стопы и ушиб левой голени.

Экспертиза показала, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения (1,585 промилле), ранее он был лишен водительских прав. Также с прошлого года по нему проводится производство по уголовному делу по части 4 ст.162 Уголовного кодекса (разбой).

На сегодня назначено очередное заседание по его делу в Кировском районном суде Санкт-Петербурга. По итогам происшедшей аварии решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.