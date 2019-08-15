В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

- Площадь пожара составила около 500 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 12.27. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место возгорания через 6 минут. Пожару был присвоен ранг №1 бис, через несколько минут он был повышен до №2.

В горящем помещении расположен цех по производству рыбопродукции. Не исключено, что для дальнейшего тушения будут использованы вертолеты, которые находятся в готовности. К месту пожара выехала химико-радиометрическая лаборатория для контроля уровня загрязненности воздуха.

Все люди из цеха эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. К борьбе с огнем привлечены 140 человек и 33 единицы техники.