На Кубани по вине пьяного водителя погибли три человека

В Славянском районе Кубани произошла тяжелая авария в станице Петровской. В ДТП погибли три человека, еще один пострадал.

ЧП случилось накануне, 14 августа, в девять часов вечера. По информации пресс-службы краевого УГИБДД 42-летний водитель автомобиля Dodge, двигаясь по улице Котовского в сторону улицы Красной, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

- В результате происшествия пассажиры автомобиля - двое 42-летних и один 46-летний мужчины - погибли на месте. Водитель получил ушибы. Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.