В Свердловской области в аварии погибли полицейские

В Свердловской области в аварии с участием трех транспортных средств погибли ехавшие на мотоцикле полицейские - инспектор ГИБДД и сотрудница дежурной части. "Еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних, пострадали", - сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

ДТП, по его данным, произошло в 22.05 возле дома на улице Ленина в селе Покровское (это 82 километр федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган). По предварительной информации, полицейский на своей Honda обгонял Aprilia Pegaso и грузовик, когда столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.

"От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка скончались на месте. Другому мотоциклисту и водителю ГАЗ оказали помощь врачи "скорой". Пассажирам грузовика - мальчику и девочке - госпитализация не потребовалась", - рассказал полковник Горелых.

Погибшие стражи порядка в момент аварии находились не на службе, одеты были в гражданское. У старшего лейтенанта, который был за рулем, взяты и образцы крови для проверки на алкоголь.

По факту ЧП начата полицейская проверка, по результатам которой будет принято решение.