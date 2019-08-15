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15.08.2019 12:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области в аварии погибли полицейские

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в аварии с участием трех транспортных средств погибли ехавшие на мотоцикле полицейские - инспектор ГИБДД и сотрудница дежурной части. "Еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних, пострадали", - сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

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ДТП, по его данным, произошло в 22.05 возле дома на улице Ленина в селе Покровское (это 82 километр федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган). По предварительной информации, полицейский на своей Honda обгонял Aprilia Pegaso и грузовик, когда столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ.

"От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка скончались на месте. Другому мотоциклисту и водителю ГАЗ оказали помощь врачи "скорой". Пассажирам грузовика - мальчику и девочке - госпитализация не потребовалась", - рассказал полковник Горелых.

Погибшие стражи порядка в момент аварии находились не на службе, одеты были в гражданское. У старшего лейтенанта, который был за рулем, взяты и образцы крови для проверки на алкоголь.

По факту ЧП начата полицейская проверка, по результатам которой будет принято решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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