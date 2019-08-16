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16.08.2019 12:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мать и трое детей погибли при пожаре под Курском

Текст: Антон Валагин (Курск)

При пожаре в курской деревне Суходол погибли трое малолетних детей и их мать, сообщили в региональном управлении СКР.

В якутском селе пожар унес жизни двух человек

По данным МЧС, пожар начался в 5.16 - горел деревянный дом 10х10 метров. Два пожарных расчета справились с огнем за 13 минут, тем не менее строение полностью сгорело. Спасатели извлекли из-под обломков тела четырех человек: 47-летней женщины и ее сыновей 5,10 и 12 лет.

- Предварительная причина пожара устанавливается. Поскольку существовала угроза обрушения оставшихся конструкций, наши сотрудники долгое время не сразу смогли начать осмотр места пожара, - рассказали в управлении СКР по Курской области.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
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