На Камчатке больница заплатит мужчине 1,4 млн за перелом при операции

Суд обязал ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" выплатить пациенту 1,4 миллиона рублей за моральный вред.

Житель Камчатки обратился в травматологическое отделение больницы, когда сломал руку. Ему сделали операцию, во время которой установили титановую пластину. Через два года ее удалили, но сразу после этого пациент стал испытывать сильную боль в руке.

"По результатам рентгеновского исследования установлено, что во время операции ему был причинен перелом кости ниже перелома, полученного ранее", - сообщает пресс-служба Камчатского краевого суда.

После этого мужчине сделали еще одну операцию, установив бывшую в употреблении пластину. Однако через несколько месяцев он почувствовал боль в месте перелома. Рентген показал разлом фиксатора, и пациента вновь госпитализировали.

Он обратился с жалобой на некачественное лечение в страховую компанию, которая провела экспертизу и выявила многочисленные дефекты, допущенные из-за неправильных действий медицинского персонала.

В общей сложности в пользу истца взыскано 1 400 185 рублей 51 копейка.