Новосибирский 22-этажный бизнес-центр эвакуировали из-за угрозы взрыва

В Новосибирске прошла экстренная эвакуация всех арендаторов 22-этажного здания бизнес-центра "Сан-Сити". Как рассказали в пресс-службе МФК, эвакуация не затронула расположенный по соседству торгово-выставочный комплекс, он работал в штатном режиме.

- Около 13.30 по местному времени одному из арендаторов бизнес-центра поступил звонок с сообщением о минировании здания, - уточнили в МФК. - Руководством было принято решение об эвакуации людей и оповещении экстренных служб. Все 22 этажа проверили специалисты, кинологи с собаками, ничего подозрительного обнаружено не было.

На данный момент работа центра полностью восстановлена. В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили факт звонка с сообщением о минировании, однако отказались комментировать ситуацию.