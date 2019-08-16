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16.08.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирский 22-этажный бизнес-центр эвакуировали из-за угрозы взрыва

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске прошла экстренная эвакуация всех арендаторов 22-этажного здания бизнес-центра "Сан-Сити". Как рассказали в пресс-службе МФК, эвакуация не затронула расположенный по соседству торгово-выставочный комплекс, он работал в штатном режиме.

В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров

- Около 13.30 по местному времени одному из арендаторов бизнес-центра поступил звонок с сообщением о минировании здания, - уточнили в МФК. - Руководством было принято решение об эвакуации людей и оповещении экстренных служб. Все 22 этажа проверили специалисты, кинологи с собаками, ничего подозрительного обнаружено не было.

На данный момент работа центра полностью восстановлена. В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили факт звонка с сообщением о минировании, однако отказались комментировать ситуацию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Атака телефонных террористов на Россию
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