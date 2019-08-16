В Петербурге у юного музыканта украли скрипку ценой в три тысячи евро

Петербургская полиция устанавливает злоумышленника, который украл у несовершеннолетнего подростка дорогую скрипку. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, с заявлением о данном преступлении в правоохранительные органы обратилась 42-летняя женщина - концертмейстер одного из театров. Скрипку она оценила в три тысячи евро.

- Также был похищен смычок и скрипичный футляр, в котором они находились, стоимостью по 400 евро каждый, - уточнили в главке. - Общий ущерб составил 3800 евро.

Сейчас по факту хищения музыкального инструмента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.