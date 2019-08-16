В Великом Новгороде задержали отца погибшей трехмесячной девочки. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, мужчина допускал рукоприкладство в отношении своих малолетних детей.

Малышку без признаков жизни утром 14 августа обнаружила ее мать. При первичном осмотре видимых телесных повреждений не выявили. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Она и должна определить причины смерти.

Следователи выяснили, что в этой семье постоянно случались конфликты, в ходе которых отец допускал рукоприкладство и в отношении детей. Супруги воспитывают еще одного малолетнего ребенка. Временно его изъяли у родителей и поместили в медицинское учреждение.

Ведомство проводит проверку действий должностных лиц уполномоченных социальных органов, на которых лежала обязанность по сопровождению данной семьи.

Как добавили в пресс-службе СК по Новгородской области, предварительные данные позволяют на настоящем этапе квалифицировать действия отца ребенка по статье 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.