В Волхове при обрушении здания погибли два человека

В городе Волхов Ленинградской области при демонтаже заброшенного промышленного здания погибли два человека. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, их тела уже извлечены, личности погибших устанавливаются.

- В результате демонтажа неэксплуатируемого здания на Кировском проспекте, 20 произошло обрушение стены, - рассказали спасатели. - Из-под завала извлечены два тела, работы завершены в 12.30.

Обстоятельства произошедшего проверит не только местная администрация, но также уполномоченные лица ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и регионального управления СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.