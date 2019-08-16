При сходе лавины в Казахстане пострадала 63-летняя альпинистка из Тюмени

Спасатели Восточного Казахстана помогли альпинистке из Тюмени, которая получила травму во время восхождения на гору Белуха.

Несчастный случай произошел сегодня на высоте примерно 3000 метров.

Как сообщает комитет по ЧС министерства внутренних дел Республики Казахстан, группа российских спортсменов совершала восхождение на гору Белуха, когда с вершины сошла лавина. Она зацепила 63-летнюю участницу тургруппы. Женщина, к счастью, осталась жива, но получила ушибы и сломала руку.

Движение группы было приостановлено. На помощь альпинистке на вертолет Ми-8 вылетела группа спасателей и сотрудники Центра медицины катастроф.

"Из-за тумана видимость была плохая, но в ходе воздушной разведки мы заметили на снегу людей. Экипаж вертолета сел в ущелье недалеко от места происшествия. Спасатели дошли до пострадавшей и помогли ей", - рассказал руководитель оперативного спасательного отряда Игорь Лапенлавский.

На борту вертолета медики осмотрели женщину и наложили шину на поврежденную руку. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Усть-Каменогорска, а ее товарищи вернулись в лагерь.