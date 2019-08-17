Глава Еврокомиссии госпитализирован для срочной операции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембург для проведения операции, информирует пресс-служба Европейской комиссии.

В сообщении говорится, что Юнкер вынужден был сократить свой отдых по медицинским причинам. В Люксембурге ему предстоит операция по удалению желчного пузыря.

Напомним, срок пребывания 64-летнего Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября. Его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Юнкер доброжелательно принял немецкого политика в Брюсселе и рекомендовал избрать ее на этот пост. На встречу обратили внимание европейские СМИ. Юнкер неоднократно дружески обнимал фон дер Ляйен, пока дама не дала понять, что пора перейти к обсуждению вопросов по существу.