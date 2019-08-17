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17.08.2019 19:05
Рубрика: В мире

Глава Еврокомиссии госпитализирован для срочной операции

Текст: Александр Саможнев

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембург для проведения операции, информирует пресс-служба Европейской комиссии.

Юнкер отказал Джонсону в пересмотре соглашения об условиях Brexit

В сообщении говорится, что Юнкер вынужден был сократить свой отдых по медицинским причинам. В Люксембурге ему предстоит операция по удалению желчного пузыря.

Напомним, срок пребывания 64-летнего Юнкера на посту главы Еврокомиссии завершится 31 октября. Его сменит экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Юнкер доброжелательно принял немецкого политика в Брюсселе и рекомендовал избрать ее на этот пост. На встречу обратили внимание европейские СМИ. Юнкер неоднократно дружески обнимал фон дер Ляйен, пока дама не дала понять, что пора перейти к обсуждению вопросов по существу.

В мире Европа Люксембург Международные организации Европейский союз Европейская комиссия
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