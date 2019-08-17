Танковый биатлон завершился триумфом российской команды

Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены. В число лучших армий мира вошли российская, китайская и казахстанская – у них больше всего медалей и они поделили пьедестал чемпионов.

А российские танкисты не то что удивили, они поразили всех, даже наших ветеранов бронетанковых войск. Что говорить о танкистах НАТО, которые вне всякого сомнения внимательно следили за битвой стальных машин в России. Благо, прямую телетрансляцию танкового биатлона телеканал "Звезда" вел безупречно.

Финальные заезды танков на полигоне в Алабино в субботу 17 августа начались поздно, около пяти вечера. Тем не менее все трибуны для зрителей были заполнены до отказа. И все болели за всех. Когда мимо трибун проносились машины с эмблемами Азербайджана, Беларуси, Казахстана и, конечно, России, трибуны взрывались громом оваций.

Гонка была очень острой, победить могла любая команда. Лишь во второй половине заездов стало ясно, что безоговорочно лидирует Россия. А когда танк, которым управлял механик-водитель старший сержант Иван Овсеев, показал скорость 84 км/час, стало окончательно ясно - мы будем первыми. Ивана Овсеева можно назвать трехкратным чемпионом мира по скоростному прохождению танковой трассы. На прошедшем биатлоне он сначала показал скорость в 78 км/час - рекорд, который, как все думали, продержится долго. Но уже через несколько дней он промчался со скоростью 82 км/ч. А в финальном заезде 17 августа выжал из Т-72Б3 скорость 84 км/час.

Как сказал один из самых авторитетных танкистов России, бывший начальник Главного автобронетанкового управления генерал-полковник в отставке Сергей Маев, когда он увидел на табло скорость танка в 84 км/час, просто не поверил своим глазам. Маев оценил эту скорость, как мировой триумф.

Жаль, что в этом году в финал не прошли танкисты Китая. Как говорят, подвела техника, а мастерство их было на самом высоком уровне. Зато команда Беларуси вполне заслуженно стала второй.

Вечером 17 августа состоялось официальное закрытие АрМИ-2019.